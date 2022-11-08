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إقتصاد

كلّيّة إدارة الأعمال والاقتصاد في ال NDU حصلت على الاعتماد الأكاديميّ الأعماليّ من جمعية AACSB

By cedro
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اعلنت كلّيّة إدارة الأعمال والاقتصاد (FBAE) في جامعة سيّدة اللويزة (NDU) في بيان، انها “حصلت على الاعتماد الأكاديميّ الأعماليّ من الجمعية المعروفة دوليًّا تحت مسمّى Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)، ما وضعها من بين نُخبة الخمسة في المئة من كلّيّات إدارة الأعمال في العالم الحاصلة على ذلك الاعتماد المرموق. 

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أمّا هذا الاعتماد، فهو يعني تحديدًا أنّ الكلّيّة قد أثبتَت التزامَها المتواصل بالتميّز في التعليم، كما في البحث وتطوير المناهج الدراسيّة ونجاح المتعلّمين.
الدكتورة فيفيان نعيمة، عميدة كليَّة إدارة الأعمال والاقتصاد،  نسبت الحصول على ختم التميّز هذا إلى العمل الجادّ الذي بذله فريق الكلّيّة، الذي كان لاعبًا أساسيًّا في كلّ خطوة من خطوات عمليّة الاعتماد: “معًا نجحنا في بناء فريق عمل مثاليّ ومقتدر واستثنائيّ، مكّننا من تحقيق هذا الإنجاز الكبير”. وأشارت العميدة نعيمة إلى أنّها “تفتخر بالانتماء إلى مثل هذه النخبة الفريدة في العالم من الكلّيّات الحائزة على اعتماد الـ AACSB، وبأنَّها نالت هذا الشرف الرفيع وسط أصعب أزمة في تاريخ لبنان”.

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