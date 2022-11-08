سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 8-11-2022.. تقليص قيمة مبلغ الدولار عبر “صيرفة”

اليكم سعر الدولار الأمريكي في لبنان مقابل الليرة اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022, في السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

يسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مساء اليوم: البيع 40.050 ليرة لبنانية – الشراء 40.150 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

اخبار إقتصادية

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم: البيع 39.600 ليرة لبنانية – الشراء 39.700 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم: البيع 39.400 ليرة لبنانية – الشراء 39.500 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظهر اليوم: البيع 39.200 ليرة لبنانية – الشراء 39.300 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم: البيع 38.900 ليرة لبنانية – الشراء 39.000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

تقليص قيمة مبلغ الدولار عبر منصة “صيرفة”.

كشفت معلومات” أن مصارف عديدة عمدت مؤخراً إلى تقليص قيمة مبلغ الدولار الذي يُمكن للمواطن الحصول عليه عبر منصة “صيرفة”.

ما الذي يعرفه الجميع؟

ما يعرفه المواطنون حالياً هو أن الاستفادة من دولار منصة “صيرفة” تكون عبر أمرين: الأول ويتمثل بوجود إمكانية للمواطن بسحب راتبهِ بالدولار الأميركي وفق التعميم رقم 161. أما الأمر الثاني فيتمثّل بامكانية شراء المواطن لمبلغ معين من الدولار من المصرف بناء لدولار “صيرفة”. وفي ما خصّ الأمر الثاني، فإن مصرف لبنان حدّد “كوتا” شهرية لكل حساب تتمثل بشراء مبلغ 400 دولار أميركي، أي أن المواطن بإمكانه إيداع مبلغ بالليرة اللبنانية بقيمة 400 دولار أميركي بناء لسعر دولار “صيرفة”، على أن يحصل لاحقاً على 400 دولار “فريش”.

ولكن ما الذي حصل مؤخراً؟

عملياً واستناداً إلى ما تقدّم، فإنّ حدود استفادة المواطن من سحوبات الدولار عبر المصارف يجب أن تتخطّى الـ400 دولار شهرياً من خلال عمليتين: الأولى وهي سحب الراتب والثانية شراء دولارات عبر “صيرفة”. وبمعنى توضيحيّ، فإنّ المواطن الذي يسحب راتبه بالدولار، يكون بذلك قد أتمّ أول عملية بمعزل عن مبلغ الـ400 دولار الذي يحق له شراؤه من المصرف على أساس دولار “صيرفة” بعد إتمام الإيداع بالليرة.

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اسعار_العملات في لبنان اليوم الثلاثاء 8/11/2022 سعر الدولار في السوق السوداء والبنك المركزي و الصرافين فى لبنان بالليرة اللبنانية من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات فى لبنان اليوم وصرف سعر العملات فى البنوك الرسمية والسوق السوداء كما سنعرض عليكم سعر صرف العملات فى لبنان اليوم واسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالليرة اللبنانية وسوف نقوم بنقل سعر العملات في لبنان اليوم فى البنوك اللبنانية والسوق السوداء.