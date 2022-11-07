تراجع أسعار النفط بعد قرار صيني بشأن كورونا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تعهد الصين باستمرار سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني فرض قيود صارمة وإجراءات إغلاق على أي منطقة تظهر فيها إصابات حادة بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة لأعلى مستوياته منذ ستة أشهر.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع في بداية تعاملات اليوم إلى حوالي 92 دولاراً للبرميل، حيث استرد جزءاً من خسائره المبكرة اليوم، في حين كان قد ارتفع في الأسبوع الماضي بأكثر من 5%، مدعوماً باحتمالات تخفيف الصين لسياسة صفر إصابات كورونا وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب التطورات المتباينة حيث سعى المتعاملون إلى تقييم آفاق الطلب على الطاقة في الصين وتأثير العقوبات الأوروبية الوشيكة على النفط الروسي، في ظل استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

في المقابل واصلت البنوك المركزية الرئيسية تشديد السياسة النقدية مما يزيد الشكوك في احتمالات نمو اقتصادات تلك الدول بنسب كبيرة.

ورغم تراجع أسعار الخام خلال الأسابيع الأخيرة، مازال سعر الخام الأمريكي أعلى بنسبة 20% عن مستواه في بداية العام الحالي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 0.8% إلى 91.92 دولاراً للبرميل تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.7% إلى 97.93 دولاراً للبرميل تسليم يناير (كانون الثاني) المقبل.

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