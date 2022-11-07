العملات المشفرة: هل تصبح عملة لبنان الرسمية؟

منذ 6 سنوات كان يتم اعتبار التعامل بالعملات المشفرة في لبنان بمثابة “احتيال”، لكن بداية من 2019 وانزلاق البلد في أزمة مالية، نما الاعتماد على العملات المشفرة، حتى وصل إلى ذروته بعد الأزمة المالية الحادة التي عصفت بالبلاد في الأشهر الماضية.

فقدت العملة أكثر من 95٪ من قيمتها منذ أغسطس 2019، وانخفض الحد الأدنى للأجور فعليًا من 450 دولارًا إلى 17 دولارًا شهريًا، وأصبحت المعاشات التقاعدية لا قيمة لها تقريبًا، وأرصدة الحسابات المصرفية أصبحت مجرد أرقام على الورق، ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم المكون من ثلاثة أرقام في المرتبة الثانية عالميًا بعد السودان هذا العام.

يقول البنك الدولي إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وتقدر الأمم المتحدة أن 78٪ من اللبنانيين قد وقعوا الآن تحت خط الفقر.

يقدر محللو بنك غولدمان ساكس الخسائر في البنوك المحلية بحوالي 65 مليار دولار إلى 70 مليار دولار – وهو رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع التضخم إلى 178٪ هذا العام – وهو أسوأ مما هو عليه في كل من فنزويلا وزيمبابوي – وهناك رسائل متضاربة من كبار المسؤولين في الحكومة حول ما إذا كانت البلاد مفلسة رسميًا.

لذلك وجد البعض أن الحل فيالعملات المشفرة.

الأزمة الاقتصادية في لبنان.. هل تصبح العملات المشفرة عملته الرسمية؟

شريان حياة

وصفت قناة CNBC الأمريكية أن العملات المشفرة أصبحت شريان حياة للبقاء على قيد الحياة في لبنان.

يقوم البعض بالتنقيب عن الرموز الرقمية كمصدر وحيد للدخل، ويقوم آخرون بترتيب اجتماعات سرية عبر تليغرام لاستبدال العملة المستقرة Stablecoin بالدولار الأمريكي من أجل شراء البقالة.

تحايل على الواقع

نظرًا لأن تعدين العملات المشفرة يتطلب الكثير من الطاقة، ولأن لبنان يعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، فقد لجأ معدنو البيتكوين في لبنان إلى طرق غير تقليدية.

لذلك يستخدم العديد من اللبنانيين الآلات التي تستخدم الطاقة الكهرومائية، وسط نمو كبير لسوق بيع معدات تعدين العملات المشفرة في لبنان.

تحاول الحكومة، التي تواجه نقصًا في الكهرباء، القبض على أصحاب هذه الآلات. في يناير، داهمت الشرطة مزرعة تعدين صغيرة تعمل بالطاقة المائية في بلدة جزين، وصادرت وفككت منصات التعدين في هذه العملية.

بعد فترة وجيزة، ورد أن سلطة نهر الليطاني، التي تشرف على مواقع الطاقة الكهرومائية في البلاد، قالت إن التعدين المكثف للطاقة يستنزف مواردها ويستنزف الكهرباء.

الأزمة الاقتصادية في لبنان.. هل تصبح العملات المشفرة عملته الرسمية؟

مصدر للدخل

تُظهر البيانات الحكومية الرسمية أن 3٪ فقط من الذين يكسبون لقمة العيش في لبنان يحصلون على رواتبهم بعملة أجنبية مثل الدولار الأمريكي، لذا فإن التعدين يوفر فرصة نادرة للحصول على دولارات جديدة.

قال نيكولاس شيفر، الأكاديمي بجامعة أكسفورد الذي يدرس صناعة تعدين العملات المشفرة في لبنان: ”إذا تمكنت من الحصول على الآلة، وحصلت على القوة، فستحصل على المال”.

لكن تعدين العملات المشفرة لكسب لقمة العيش ليس للجميع، لأن تكلفة شراء المعدات والكهرباء والتبريد والصيانة تحتاج أموال كثيرة.

كيف يشترون بها؟

عندما يحتاج المُعّدنون لنقود لشراء الاحتياجات اليومية، فإنهم يستخدمون أولاً خدمة تسمى FixedFloat لمبادلة بعض عملات البيتكوين التي حصلوا عليها من خلال العملة المستقرة Stablecoin .

العملة المستقرة Stablecoin هي عملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل تيثر USDT، ويتم مبادلتها مع الآخرين بالدولار عبر تليجرام.

أصبحت هذه الأنواع من القنوات الخلفية شريان حياة بالغ الأهمية للدولارات الجديدة، والتي تعتبر حيوية في الاقتصاد اللبناني.

انتشار المعاملات المشفرة

على الرغم من أن قبول العملات المشفرة وسيلة دفع محظور بموجب القانون اللبناني، إلا أن بعض الشركات والفنادق ووكالات السياحة أعلنت مؤخرًا عن قبولها للعملات المشفرة.

استخدام USDT واسع الانتشار. هناك الكثير من المقاهي والمطاعم ومتاجر الإلكترونيات التي تقبل USDT كوسيلة دفع، لذا فهي مناسب إذا كنت بحاجة إلى الإنفاق دون مبادلة العملات المشفرة بدولارات.

ويقول بعض أصحاب المطاعم في صيدا، إنهم يقبلون العملات المشفرة ثم يبدلونها بدولارات من خلال تجار في السوق السوداء.

في الواقع، أظهر بحث جديد من شركة بيانات blockchain Chainalysis أن حجم المعاملات المشفرة في لبنان ارتفع بحوالي 120٪، على أساس سنوي، وأصبح لبنان يحتل المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم العملات المشفرة المستلمة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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