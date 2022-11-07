سعر الدولار اليوم الإثنين 7/11/2022

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 7 تشرين الثاني 2022

اليكم سعر الدولار الأمريكي في لبنان مقابل الليرة اليوم الثنين 7 تشرين الثاني 2022, في السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

يسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء عند الاقفال مساء اليوم: البيع 38.900 ليرة لبنانية – الشراء 39.000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

اخبار إقتصادية

يسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مساء اليوم: البيع 38.800 ليرة لبنانية – الشراء 38.900 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم: البيع 38.300 ليرة لبنانية – الشراء 38.400 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء صباح اليوم: البيع 37.900 ليرة لبنانية – الشراء 38.000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.