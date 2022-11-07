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سعر الدولار اليوم الإثنين 7/11/2022

By admin
سعر الدولار
سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 7 تشرين الثاني 2022

اليكم سعر الدولار الأمريكي في لبنان مقابل الليرة اليوم الثنين 7 تشرين الثاني 2022, في السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

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مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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