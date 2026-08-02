فيديو جديد لمطلق النار في الهجوم الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص في ولاية أيداهو

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توين فولز، أيداهو — أظهر فيديو جديد لقطات يُعتقد أنها لمطلق النار خلال حادثة إطلاق النار الدامية التي وقعت في مطعم In-N-Out Burger بمدينة توين فولز في ولاية أيداهو الأمريكية.

Video: New footage shows suspected gunman during deadly Twin Falls, Idaho shooting https://t.co/NTZHZuXrc3 pic.twitter.com/ByLpdycivZ — Cedar News (@cedar_news) August 2, 2026

وأكدت السلطات أن مطلق النار لقي مصرعه، فيما أسفر الهجوم عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. كما أعلنت الشرطة أنه لا يوجد أي تهديد قائم للمجتمع في الوقت الحالي، بينما تتواصل التحقيقات لكشف الدافع وراء الهجوم.

ويُظهر الفيديو جانبًا من الفوضى التي شهدها موقع الحادث، فيما يواصل المحققون جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود.

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