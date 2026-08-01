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زلزال يضرب قرب السليمانية في العراق

Published: 17 hour ago
زلزال يضرب قرب السليمانية في العراق

السليمانية، العراق — ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 4.2 درجات منطقة تبعد نحو 71 كيلومترًا جنوب غرب مدينة السليمانية في العراق، وفقًا لبيانات الرصد الزلزالي الأولية.

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وأظهرت البيانات أن الزلزال وقع على عمق ضحل يتراوح بين 0 و40 كيلومترًا، ما يزيد من احتمالية الشعور به في المناطق القريبة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع وقد تصدر تحديثات إضافية مع استمرار تحليل البيانات الزلزالية.

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Published: 17 hour ago
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