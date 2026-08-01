مصر تبدأ تطبيق التأشيرة الإلكترونية عبر رمز QR في مطار القاهرة وترفع الرسوم إلى 36 دولارًا

القاهرة — بدأت السلطات المصرية تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) في مطار القاهرة الدولي، ليحل محل التأشيرة الورقية للمسافرين.

وبموجب النظام الجديد، ارتفعت رسوم التأشيرة من 30 دولارًا إلى 36 دولارًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود تحديث إجراءات الدخول إلى مصر وتسريع عمليات إصدار التأشيرات عبر النظام الإلكتروني.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.