الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها: أعيدوا النظر في السفر إلى الشرق الأوسط واستعدوا لإلغاء الرحلات

واشنطن — أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا أمنيًا جديدًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر الشديد ورفع مستوى اليقظة، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت الوزارة إن على الأمريكيين الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل متقطع، وحدوث اضطرابات في السفر، مشيرة إلى أن بعض شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها، فيما ألغت شركات أخرى بعض المسارات.

كما دعت الخارجية الأمريكية المواطنين الموجودين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، ونصحت المسافرين بمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمطارات وشركات الطيران قبل السفر.

وحذرت الوزارة أيضًا من أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك خارج منطقة الشرق الأوسط، كانت هدفًا لهجمات في السابق، مضيفة أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية أو المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في أنحاء العالم.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع المواطنين إلى متابعة أحدث التحذيرات والإرشادات الخاصة بكل دولة قبل السفر أو أثناء وجودهم في الخارج.

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