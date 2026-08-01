الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى الآن لهجمات من مسيرات إيرانية

الكويت — أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفه بـ”العدوان الإيراني الآثم”.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع في بعض المناطق هي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات

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