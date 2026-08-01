العالم

الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى الآن لهجمات من مسيرات إيرانية

Published: 7 hours ago
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى الآن لهجمات من مسيرات إيرانية

الكويت — أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفه بـ”العدوان الإيراني الآثم”.

Join Cedar News WhatsApp

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع في بعض المناطق هي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 7 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى