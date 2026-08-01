ناقلة نفط تُصاب بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان وتفقد السيطرة

مسقط، سلطنة عُمان — أُصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وفقدان السفينة السيطرة، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد نحو 12.5 ميلًا بحريًا من السواحل العُمانية، مؤكدة أنه لم تُسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهتها، ذكرت رويترز أن المقذوف تسبب في فقدان السيطرة على الناقلة، فيما لم ترد تقارير عن تسرب نفطي أو أضرار بيئية حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تواصل السلطات متابعة الحادث والتحقيق في ملابساته.

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