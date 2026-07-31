تقرير: السعودية تستعد لعملية عسكرية ضد الحوثيين قد تشمل هجمات بحرية وبرية

الرياض، السعودية — أفاد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية بأن السعودية تستعد لعملية عسكرية جديدة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، قد تشمل عمليات بحرية وهجومًا بريًا، في ظل تصاعد الهجمات على المصالح السعودية وتهديد صادرات النفط عبر البحر الأحمر.

وبحسب التقرير، نقلًا عن مصادر يمنية، رُصدت خلال الأيام الماضية تحركات للقوات السعودية، بينها إعادة انتشار وانسحاب من مناطق شرق اليمن، في خطوة يُعتقد أنها قد تسبق هجومًا بريًا يستهدف محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشار التقرير إلى أن الرياض تعمل أيضًا على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية وتبنوا هجمات استهدفت ناقلات ومنشآت نفطية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت أن 14 دولة أيدت إنشاء التحالف البحري، فيما دعت المملكة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا للمشاركة في جهود حماية الملاحة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مهمة “أسبيدس” البحرية لحماية السفن في البحر الأحمر، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إجراءات الحوثيين ستقتصر على السفن السعودية أم ستطال حركة الملاحة الدولية بشكل أوسع.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من السعودية يؤكد تنفيذ عملية عسكرية برية، فيما تستند المعلومات الواردة في التقرير إلى مصادر نقلتها صحيفة الغارديان.

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