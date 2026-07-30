فيديو: الجيش الإسباني ينتشر في سبتة بعد اختراق واسع للحدود

سبتة، إسبانيا — أظهرت مقاطع فيديو أولى انتشار وحدات من الجيش الإسباني في مدينة سبتة، للمشاركة في دعم قوات الشرطة عقب اختراق واسع للحدود شهد دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجيب الإسباني.

Video: Spanish Army deploys in Ceuta following major border breach https://t.co/BkEr1neaS1 pic.twitter.com/n9Ry6N9Cpm — Cedar News (@cedar_news) July 30, 2026

ويشارك الجنود في تعزيز الإجراءات الأمنية ومساندة قوات الأمن المحلية لإعادة السيطرة على الوضع وتأمين الحدود، في ظل استمرار العمليات الأمنية بالمنطقة.

ووصف مسؤولون إسبان الحادث بأنه “هجوم هجين” واتهموا المغرب بالوقوف وراءه، في حين لم يصدر حتى الآن رد رسمي من السلطات المغربية على هذه الاتهامات. ولا تزال التطورات متواصلة مع استمرار الإجراءات الأمنية في سبتة.

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