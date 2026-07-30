عاجل: وزير إيطالي يدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن على خلفية أزمة سبتة

روما — دعا وزير إيطالي إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، على خلفية التطورات المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، في أحدث تصعيد سياسي بشأن إدارة الحدود والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الدعوة بعد موجة من عمليات العبور غير النظامية إلى سبتة، ما أثار انتقادات متزايدة لطريقة تعامل مدريد مع حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولم يصدر حتى الآن أي قرار من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، إذ إن أي تغيير في وضع دولة عضو داخل فضاء شنغن يخضع لإجراءات قانونية أوروبية معقدة ولا يتم بقرار أحادي من دولة عضو أخرى.

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