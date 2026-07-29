دراسة علمية: خفض عدد سكان العالم 50% خلال 200 عام قد يساعد في استعادة التوازن البيئي

لندن — دراسة علمية نُشرت في مجلة Sustainable Development دعت إلى خفض عدد سكان العالم تدريجياً بنسبة 50% على مدى المائتي عام المقبلة، معتبرة أن النمو السكاني المتواصل وارتفاع معدلات الاستهلاك يفرضان ضغوطاً متزايدة على البيئة ويهددان استدامة الموارد الطبيعية.

ووفقاً للدراسة، فإن وصول عدد سكان العالم إلى نحو 8.3 مليار نسمة أسهم في تراجع التنوع البيولوجي، وانخفاض أعداد الحيوانات البرية، وارتفاع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار الباحثون إلى أن تقليص عدد السكان تدريجياً ليبلغ نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يساهم في تحسين المناخ والحفاظ على الموارد، دون اللجوء إلى إجراءات صادمة أو مفاجئة.

وأكدت الدراسة أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم بوسائل طوعية وعادلة، تشمل الاستثمار في التعليم، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص تنظيم الأسرة، إلى جانب الحد من الاستهلاك الفردي.

وأضاف الباحثون أن تباطؤ النمو السكاني لا يعني بالضرورة تراجعاً اقتصادياً، بل قد يرتبط بارتفاع دخل الفرد، وزيادة الأجور، وانخفاض معدلات الفقر الشديد والتلوث البيئي.

وخلصت الدراسة إلى أن تخفيف الضغط السكاني قد يسهم في حماية الغابات والحياة البرية، والحد من الصراعات على الموارد الطبيعية، بما يعزز استدامة النظم البيئية على المدى الطويل

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.