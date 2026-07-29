غارات مشتركة أمريكية سعودية تستهدف مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تنفيذ غارات جوية مشتركة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، وذلك ردًا على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية النفطية في السعودية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية والسعودية نفذت ضربات دقيقة استهدفت عناصر ومواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لميليشيات موالية لإيران في شرق العراق، مؤكدة أن هذه الضربات جاءت بعد أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجّهها ضد القوات الأمريكية والمنشآت النفطية السعودية.

وأضافت أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية لم تحقق أهدافها، مشيرة إلى أن الفترة الممتدة بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2026 شهدت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية، ونسبتها إلى ميليشيات موالية لإيران في العراق، داعية الحرس الثوري ووكلاءه إلى وقف هذه الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن القوات المسلحة السعودية شاركت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، في تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية، مرتبطة بالهجمات التي استهدفت المنشآت البترولية في المملكة.

وأكد المالكي أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مقدراتها، مشددًا على أن الضربات تأتي في إطار حق السعودية المشروع في الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت نهجًا تصعيديًا رغم الجهود التي بذلتها المملكة لخفض التوتر في المنطقة، معتبرة أن الضربات العسكرية جاءت دفاعًا عن سيادة المملكة وحماية أمنها ومواطنيها ومنشآتها الحيوية

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