لبنان يوقف شابًا سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لتنظيم داعش في سوريا

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شابًا متهمًا بسرقة 400 ألف دولار أمريكي من خزنة والده، بعدما كشفت التحقيقات أنه قام بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش في سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وبحسب المصدر، فإن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المشتبه به، ليتبين خلال التحقيقات أنه كان جزءًا من خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتتولى تمويل التنظيم الإرهابي.

وأضاف المصدر أن الخلية تضم ثلاثة أشخاص موقوفين أصلًا في سجن القبة بطرابلس، كانوا يتولون التنسيق مع عناصر التنظيم في سوريا، إلى جانب شخصين آخرين يُرجّح أنهما فرا إلى الأراضي السورية.

ووفق التحقيقات الأولية، كانت المجموعة تعمل على تمويل تنظيم داعش بهدف دعم تنفيذ عمليات إرهابية داخل سوريا ولبنان.

ويأتي هذا التوقيف في إطار الجهود الأمنية اللبنانية لملاحقة الشبكات المرتبطة بالتنظيم، بعدما أعلنت السلطات في وقت سابق من الشهر الجاري توقيف قيادي في داعش كان مسؤولًا عن جنوب ووسط سوريا، فيما كان الجيش اللبناني قد أعلن العام الماضي توقيف قائد التنظيم في لبنان.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش في حلب وريفها خلال عملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة، في إطار ملاحقة خلايا التنظيم.

ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة لكشف جميع المتورطين والشبكات المرتبطة بتمويل التنظيم داخل لبنان وخارجه.

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