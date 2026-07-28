زلزال بقوة أولية 7.1 يضرب جزيرة كيوشو اليابانية وتحذيرات طارئة من الزلازل وأمواج تسونامي

ضرب زلزال بقوة أولية بلغت 7.1 درجات جزيرة كيوشو جنوب اليابان، ما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذير طارئ من الزلازل وتحذيرات من أمواج تسونامي في عدد من المناطق الساحلية.

ووفقاً للبيانات الأولية، وقع الزلزال قرابة الساعة 4:27 مساءً بالتوقيت المحلي بالقرب من محافظة كوماموتو وعلى عمق يقدّر بنحو 10 كيلومترات، فيما شعر السكان بهزات عنيفة في أنحاء واسعة من الجزيرة.

وشملت التحذيرات الطارئة محافظات كوماموتو، ناغاساكي، كاغوشيما، فوكوكا، ساغا، أويتا، وميازاكي، حيث دعت السلطات السكان إلى الاحتماء فوراً والابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب صدور تحذيرات من أمواج تسونامي.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع قتلى أو إصابات أو أضرار جسيمة، فيما تواصل فرق الطوارئ تقييم الوضع، مع تحذير السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الجهات المختصة أن قوة الزلزال ومعلوماته لا تزال أولية وقد يتم تعديلها مع استمرار تحليل البيانات الزلزالية.

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