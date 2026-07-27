إطلاق نار يستهدف القنصلية الأمريكية في تورونتو والشرطة تبحث عن المشتبه بهم

تعرضت القنصلية الأمريكية في وسط مدينة تورونتو بكندا لإطلاق نار في وقت مبكر من صباح الاثنين، في ثاني حادث إطلاق نار يستهدف المبنى هذا العام، ما أدى إلى إطلاق تحقيق واسع من قبل شرطة تورونتو.

وقالت الشرطة إن عناصرها سمعوا دوي إطلاق نار بالقرب من القنصلية عند تقاطع شارع يونيفرسيتي وشارع أرموري حوالي الساعة 4:45 صباحًا، وعند وصولهم إلى المكان عثروا على آثار إطلاق نار خارج المبنى.

وأوضح نائب قائد شرطة تورونتو فرانك باريدو أن سيارة هوندا أكورد بيضاء اللون بدون لوحات تسجيل شوهدت وهي تفر من موقع الحادث. وقد لاحقت الشرطة السيارة لفترة وجيزة قبل أن توقف المطاردة على طريق دون فالي باركواي قرب دون ميلز رود حفاظًا على السلامة العامة بسبب السرعة العالية التي كانت تسير بها.

وأضاف باريدو أن الشرطة لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة، كما أن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال غير معروف.

وقال باريدو:

“سنتعامل مع هذا الحادث بمنتهى الجدية، وسنقدم المسؤولين عنه إلى العدالة.”

وأكدت الشرطة العثور على ظرف طلقة واحدة بالقرب من مبنى القنصلية، كما تعرض المبنى لأضرار نتيجة إطلاق النار.

من جهته، أكد متحدث باسم السفارة الأمريكية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

ولا تزال المنطقة المحيطة بالقنصلية مطوقة بشريط أمني، فيما أُغلق جزء من شارع يونيفرسيتي أمام حركة السير المتجهة جنوبًا عند شارع دونداس، مع انتشار أكثر من عشرة آليات تابعة للشرطة، بينها مركبات خاصة بالأدلة الجنائية، بينما يواصل المحققون فحص موقع الحادث.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، وتطلب الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن سيارة هوندا أكورد البيضاء أو ملابسات الحادث التواصل مع المحققين.

وتبقى هذه القصة قيد التطور، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل فور توفرها.

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