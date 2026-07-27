دون ذكر الأسباب.. تأجيل إقلاع طائرة نتنياهو إلى واشنطن

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه تقرر تأجيل إقلاع طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن دون ذكر الأسباب.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رحلته إلى واشنطن، التي كان من المقرر أن تقلع الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، قد تأجلت، فيما لم يُحدد أيضاً الموعد الجديد للإقلاع.

وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو غداً الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأن يحضر مراسم جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

كما كان من المتوقع أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل.

والأحد، أفادت القناة “13” العبرية، بأن نتنياهو أبلغ وزراء حكومته اعتزامه رفض مطالب أمريكية بالانسحاب من مناطق تحتلها إسرائيل في قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وكان ترامب قد طالب نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في يوليو/ تموز الجاري، ببدء سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، محذرا من أن استمرار وجودها قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وفق تقرير نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.