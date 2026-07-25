قُتل 19 شخصًا وأُصيب 27 آخرون، إثر تصادم مروّع بين حافلتين على طريق دير الزور – دمشق.

‏تحديث: الصحة السورية: وفاة 35 وإصابة 30 في تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق

بالفيديو: 19 قتيلًا و27 جريحًا في تصادم مروّع بين حافلتين على طريق دير الزور – دمشق #عاجل https://t.co/lonO6zHFOW pic.twitter.com/5LYv8Hq4TP — Cedar News (@cedar_news) July 25, 2026

وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ويُعد الحادث من أكثر الحوادث الدموية التي شهدها الطريق في الفترة الأخيرة، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الرئي

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