بسبب تهديد باغتياله.. ترامب عاد إلى الطائرة الرئاسية القديمة

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر إلى مغادرة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على متن الطائرة الرئاسية القديمة بدلًا من الطائرة الجديدة، بعد رصد تهديد إيراني “ذي مصداقية” باستهدافه بصاروخ.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن أجهزة الاستخبارات رصدت مخططًا لاستهداف الطائرة الرئاسية، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى تفعيل خطة طوارئ واستخدام الطائرة القديمة، التي تمتلك أنظمة دفاعية متطورة تشمل تقنيات تشويش على الصواريخ وإجراءات مضادة للحرب الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة الرئاسية الجديدة، وهي من طراز بوينغ 747-8، لا تزال تخضع لأعمال تطوير لتعزيز قدراتها الدفاعية، وسط تقارير تفيد بأنها تفتقر إلى بعض أنظمة الحماية الصاروخية المتوفرة في الطائرة القديمة.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيواصل استخدام الطائرة الرئاسية القديمة إلى حين الانتهاء من تحديث الطائرة الجديدة، فيما أقر الرئيس الأمريكي بوجود تهديدات إيرانية تستهدفه، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي مستعد للرد على أي محاولة لاغتياله.

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