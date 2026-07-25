بالفيديو: تصعيد خطير.. الحوثيون يعلنون قصف السعودية ردًا على غارات الحديدة

Screenshot

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذ هجوم صاروخي استهدف السعودية، وذلك بعد ساعات من توعدهم بالرد على غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لهم في مدينة الحديدة اليمنية.

مشهد قبل قليل للدخان المتصاعد من عدة مواقع في مصفاة أرامكو في جازان:

وكانت السعودية قد شنت، الجمعة، ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بسقوط إصابتين جراء الغارات.

ويأتي التصعيد عقب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية واستهداف السفن التابعة لها، في خطوة تعكس اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

ويُعد هذا التطور جبهة جديدة في الصراع الإقليمي، وسط تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط ومخاوف من انعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.