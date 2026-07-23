واشنطن تحذر مواطنيها من إلغاء الرحلات الجوية في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات واحتمال اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن على المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق بعض المجالات الجوية، داعيةً إياهم إلى متابعة تطورات الأوضاع واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السفر.

ويأتي التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، وسط مخاوف من تأثيره على حركة الملاحة الجوية والرحلات التجارية

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