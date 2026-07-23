استهداف سفينة “إنسيليا” في البحر الأحمر.. والسلطات السعودية تؤكد اتخاذ إجراءات لتأمينها

تعرضت السفينة “إنسيليا” التابعة لإحدى الشركات السعودية لهجوم في البحر الأحمر، وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت واس اندلاع حريق في مقدمة السفينة إثر الاستهداف، مشيرة إلى أن طاقمها بخير ولم تُسجل إصابات.

من جهتها، نقلت قناة العربية عن مصدر في الهيئة العامة للنقل أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة، ومتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية

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