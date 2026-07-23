واشنطن تحذر الأمريكيين حول العالم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا أمنيًا عالميًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال اتساع نطاق التصعيد.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين الموجودين في المنطقة على البقاء في حالة تأهب، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي مؤقتًا، إلى جانب اضطرابات أخرى قد تؤثر على حركة السفر.

وأشارت إلى أن عددًا من شركات الطيران أرجأ استئناف رحلاته إلى المنطقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض المسارات بسبب استمرار المخاوف الأمنية.

كما حذرت من أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، لافتة إلى أن إيران أو جماعات موالية لها قد تحاول استهداف مصالح أمريكية إضافية في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات والمواقع المرتبطة بالمواطنين الأمريكيين.

ودعت واشنطن مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو المرور عبره، مؤكدة ضرورة التحقق من حالة الرحلات الجوية مباشرة مع شركات الطيران ومتابعة أي تغييرات أو إلغاءات محتملة.

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