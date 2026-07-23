الجيش الأمريكي يواصل قصف إيران لليلة الـ12.. وترامب يتوعد بتدمير البنية التحتية

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، مواصلة شن ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية الجارية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات جديدة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، مؤكدة أن العمليات ستستمر لإضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية في المنطقة.

وجاءت الضربات بعد ساعات من تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية الإيرانية، معلنًا أن الولايات المتحدة ستقصف جسرًا أو محطة لتوليد الكهرباء مقابل كل هجوم تشنه إيران على أي سفينة في مضيق هرمز.

وفي السياق، أفادت تقارير بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الإيرانية طهران عقب الضربات الأمريكية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال مستعدة للحل الدبلوماسي، لكنه اتهم طهران بعدم التعامل بجدية مع المفاوضات

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.