العالم

طائرة إنذار مبكر أمريكية تعلن حالة طوارئ بعد مهمة استمرت ساعات فوق السعودية

Published: 16 hour ago
طائرة إنذار مبكر أمريكية تعلن حالة طوارئ بعد مهمة استمرت ساعات فوق السعودية

أعلنت طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا E-3G Sentry AWACS التابعة لسلاح الجو الأمريكي حالة طوارئ، بعدما أرسلت رمز الاستغاثة 7700 عقب ساعات من تنفيذ مهمة جوية فوق الأجواء السعودية.

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ويُستخدم الرمز 7700 عالميًا للإشارة إلى وجود حالة طوارئ عامة على متن الطائرة، دون أن يكشف بحد ذاته عن طبيعة المشكلة أو أسبابها.

ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات إعلان حالة الطوارئ أو سبب إطلاق إشارة الاستغاثة، كما لم تُعرف بعد الوجهة التي ستتجه إليها الطائرة أو تفاصيل الحادث

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Published: 16 hour ago
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