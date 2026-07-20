زلزال يضرب غرب إيران قرب جوانرود وشمال غرب كهريز

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب غرب إيران الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش بعمق 10 كم قرب جوانرود و59 كم شمال غرب كهريز

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم، تسجيل زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب إيران.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 03:48:53 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشار إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب مدينة جوانرود، و59 كيلومتراً شمال غرب مدينة كهريز في غرب إيران.

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