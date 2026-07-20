واشنطن بوست: الولايات المتحدة تستعد لتوسيع الحرب ضد إيران بعد مقتل جنود أمريكيين

تتزايد المؤشرات على اتساع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع أن واشنطن تستعد لشن حرب أوسع نطاقًا ضد طهران، عقب مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجمات نُسبت لإيران.

وبحسب المسؤول، فإن الإدارة الأمريكية باتت على حافة العودة إلى حرب شاملة، فيما عززت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال مزيد من الطائرات القتالية إلى المنطقة.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية لليلة التاسعة على التوالي، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي مقتل جنديين في الأردن جراء هجمات إيرانية، إضافة إلى مقتل جندي ثالث في شمال العراق أثناء تفجير ذخائر غير منفجرة كانت على متن طائرة مسيّرة إيرانية أُسقطت.

وتشهد المنطقة تصعيدًا متسارعًا منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مع استمرار تبادل الضربات واحتدام التوتر حول مضيق هرمز، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية أوسع. كما أفادت تقارير بأن إسرائيل تستعد لاستلام المزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية تحسبًا لاحتمال توسع العمليات العسكرية ضد إيران.

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