سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية لصالح الحزب

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إحباط محاولة إدخال شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت معدّة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح «حزب الله».

وأضافت المصادر أن العملية تأتي ضمن جهود أمنية لضبط الحدود ومنع عمليات تهريب الأسلحة، في وقت تشهد فيه الحدود السورية اللبنانية والعراقية إجراءات أمنية مشددة لملاحقة شبكات التهريب.

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