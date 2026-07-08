‏ضربات أمريكية غير مسبوقة على الحرس الثوري.. وإيران تهدد بالانتقام الهائ

‏أكد مسؤول أمريكي لرويترز أن الضربات الليلية المتوقعة ستكون أكبر من القصف القياسي الذي نفذ ليلة أمس، والذي تجاوز بالفعل أي جولة سابقة بأربع إلى خمس مرات.

فيديو: دوي انفجارات ضخمة في بوشهر الإيرانية https://t.co/er5vslLbHG pic.twitter.com/HmMIu5rTcn — Cedar News (@cedar_news) July 8, 2026

‏وأوضح المسؤول أن الضربات الليلة الماضية أصابت أكثر من 80 هدفاً، ودمرت أكثر من 60 قارباً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، مع تسجيل تأثيرات مؤكدة امتدت على طول الساحل الإيراني، شملت أرصفة تشابهار، ومواقع الطائرات المسيرة في بوشهر وما بعدها.

‏وتأتي هذه الضربات المكثفة في سياق تصعيد حاد، فيما تعهدت إيران برد “انتقام هائل” على القواعد الأمريكية.

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