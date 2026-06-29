مقتل خمسة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة شتاده شمال ألمانيا وتوقيف المنفذ

ُتل خمسة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة شتاده في شمال Germany، وفق ما أكدته الشرطة الألمانية.

وأعلنت السلطات أن المشتبه به في إطلاق النار تم توقيفه، فيما لم تُعرف بعد دوافع الهجوم.

ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة بينما تواصل القوات الأمنية تأمين المكان والتحقيق في ملابسات الحادث.

ولا تزال فرق الطوارئ في الموقع، فيما تعمل السلطات على جمع مزيد من المعلومات حول ظروف إطلاق النار.

التحقيق مستمر، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية لاحقاً

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