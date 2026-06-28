مجتبى خامنئي يدعو إلى الثأر القانوني من أميركا وإسرائيل لمقتل والده

دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة وجّهها بمناسبة “أسبوع السلطة القضائية” في إيران، إلى متابعة الملاحقة القضائية للولايات المتحدة وإسرائيل أمام المحاكم المحلية والدولية على خلفية مقتل والده وكبار القادة الإيرانيين. واعتبر أن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين التي تضمنت تفاخرًا بالعملية تمثل، من وجهة نظره، إقرارًا بارتكاب الجريمة، مشددًا على ضرورة السعي إلى ما وصفه بـ”الثأر القانوني”. كما يأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي أن خامنئي هو من منح الضوء الأخضر للتفاوض مع الجانب الأميركي وقبول اتفاق المبادئ معه.

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