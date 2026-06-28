تداول أسماء 12 من قتلى تحطم طائرة أرامكو في رأس تنورة

تداولت منصات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء 12 موظفًا قيل إنهم لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

وبحسب القائمة المتداولة، فإن الأسماء هي:

خالد العنزي

عبدالله الزلفي

زايد الدوسري

إبراهيم السبيعي

مشاري البرعي

محمد الجميح

علي اليامي

رامز المطيري

معاذ الزهراني

موسى لاشط

حسين الصفواني

علي العبيد

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من شركة أرامكو أو الجهات المختصة يؤكد هذه القائمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه

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