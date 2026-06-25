بالفيديو: ثلاثة زلازل قوية في فنزويلا واليابان وتحوّل كاراكاس إلى منطقة منكوبة

شهد حزام الزلازل الممتد من شمال أميركا اللاتينية إلى شرق آسيا منتصف ليل 25 حزيران 2026 سلسلة هزات أرضية قوية، أسفرت عن وقوع ثلاثة زلازل متتالية، اثنان منها في فنزويلا بقوة 7.1 و7.5 درجات، وثالث في اليابان بقوة 6.9 درجات.

ثلاثة زلازل قوية في فنزويلا واليابان وتحوّل كاراكاس إلى منطقة منكوبة pic.twitter.com/XQ2HHFcpFp — Cedar News (@cedar_news) June 25, 2026

وأفادت المعلومات الأولية بأن العاصمة الفنزويلية كاراكاس تعرضت لأضرار واسعة وتحولت إلى منطقة منكوبة، فيما لا تزال حصيلة الضحايا غير معروفة. كما تسبب الزلزال الثاني بموجات تسونامي بلغ ارتفاعها نحو سبعة أمتار وفق شهادات ومقاطع مصورة تداولها شهود عيان.

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