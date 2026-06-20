إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز وتحذر من إجراءات إضافية إذا استمرت الاعتداءات

أعلن مقر «خاتم الأنبياء» التابع للقوات المسلحة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مؤكداً أن الخطوة تمثل «الإجراء الأول» رداً على ما وصفه بانتهاكات أميركية وإسرائيلية لمذكرة التفاهم والإخلال بالالتزامات المتفق عليها. كما اعتبر المقر أن القرار يأتي أيضاً رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، محذراً من اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت التطورات الحالية. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن القرار قد تكون له تداعيات واسعة على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.