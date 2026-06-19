تعليق إيراني على تأجيل المحادثات في سويسرا

بعيد تأجيل المحادثات الإيرانية الأميركية التي كانت مقررة أنتبدأ اليوم الجمعة في سويسرا، أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مربوطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الرئيسين الأميركي والإيراني ليل الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي اليوم الجمعة إن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النهائي تتوقف على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم مع أميركا واستمرار تنفيذها.

كما أضاف أن “مذكرة التفاهم وُقّعت إلكترونياُ وبشكل رسمي مما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقررا اليوم غير مُلح في الوقت الراهن”.

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