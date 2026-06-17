مسؤول إيراني: مراسم تشييع خامنئي ستتضمن محطة في العراق

قال مسؤول إيراني إن مراسم تشييع المرشد علي خامنئي الذي قتل في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي في فبراير ستتضمن محطة في العراق وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»

السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت أن المراسم ستبدأ في 4 يوليو وتشمل محطات في طهران وقم.. قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد في 9 يوليو

رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني قال في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية إن مراسم «ستقام في العراق في 8 و 9 يوليو

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