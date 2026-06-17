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مسؤول إيراني: مراسم تشييع خامنئي ستتضمن محطة في العراق

Published: 28 minute ago
تشييع علي خامنئي

قال مسؤول إيراني إن مراسم تشييع المرشد علي خامنئي الذي قتل في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي في فبراير ستتضمن محطة في العراق وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»

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السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت أن المراسم ستبدأ في 4 يوليو وتشمل محطات في طهران وقم.. قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد في 9 يوليو

رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني قال في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية إن مراسم «ستقام في العراق في 8 و 9 يوليو

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Published: 28 minute ago
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