نائب الرئيس الأميركي: نشر مذكرة التفاهم مع إيران قريباً وتمهّد لعودتها إلى الاقتصاد العالمي

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن نص مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران سيُنشر بحلول يوم الجمعة المقبل كحد أقصى، موضحاً أن الاتفاق يوفّر إطاراً يسمح للإيرانيين بالحصول على بعض المزايا الاقتصادية والعودة تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي. كما كشف أن الجانب الباكستاني طلب من واشنطن تأجيل نشر النص الكامل للمذكرة لفترة من الوقت، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أسباب هذا الطلب.

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