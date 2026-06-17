الأمير الحسين والأميرة رجوة يساندان النشامى من مدرجات المونديال

حضر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين مواجهة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026

شهد ملعب “ليفاي” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حضورًا رسميًا لافتًا لسمو ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين، وذلك خلال متابعة المنتخب الأردني في أولى مبارياته ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ووصل ولي العهد إلى المدرجات مرتديًا قميصًا يحمل شعار “قدّها النشامى”، ورافقه خلال الحضور شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، حيث حرصوا على دعم المنتخب الأردني في ظهوره التاريخي الأول بالمونديال.

لدعم المنتخب الأردني.. الأمير الحسين والأميرة رجوة بمدرجات مونديال 2026 – صورة 1

وحظي الحضور الأردني في الملعب بتفاعل واسع من الجماهير، في ظل الأهمية التي تمثلها هذه المشاركة الأولى للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم، والتي جاءت بعد تأهل تاريخي إلى البطولة.

على الصعيد الفني للمباراة، انتهت المواجهة أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1 لصالح الأخير، في لقاء شهد أداءً تنافسيًا من جانب المنتخب الأردني، الذي حاول مجاراة إيقاع المباراة رغم خبرة المنافس.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لمشاركة الأردن الأولى في تاريخه بالحدث العالمي.

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