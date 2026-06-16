زلزال قوي وسط إندونيسيا. كم بلغت قوّته؟

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات اليوم منطقة قرب مدينة بالو في إقليم سولاويسي الوسطى بإندونيسيا، وشعر السكان بهزات قوية استمرت لأكثر من دقيقة، أعقبها زلزال ارتدادي بقوة 5.2 درجات. وحتى الآن لم تُسجل تقارير مؤكدة عن وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وتقع إندونيسيا ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي من أكثر دول العالم تعرضاً للزلازل والنشاط البركاني بسبب التقاء عدة صفائح تكتونية.

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