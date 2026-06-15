رصد ثاني أكسيد التيتانيوم في منتجات الجميد بالأردن.. تعليمات جديدة للتجار

الأردن يعلن رصد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عينات من منتجات الجميد ويطالب بإجراءات رقابية مشددة.

أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، اليوم الاثنين، رصد مخالفات في عدد من منتجات الجميد المتداولة في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت الفحوصات المخبرية احتواء بعض العينات على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة غير مسموح باستخدامها في منتجات الألبان بموجب التشريعات الفنية المعمول بها في المملكة.

وجاء ذلك في إطار إجراءات رقابية تنفذها المؤسسة لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

خطاب إلى غرفة تجارة الأردن

وفي كتاب رسمي وجهته المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى رئيس غرفة تجارة الأردن، دعت إلى تعميم التعليمات على مراكز البيع بالتجزئة والمحال التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مطابقة منتجات الجميد المتداولة للمتطلبات الصحية والفنية المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الرصد والتحري المستمرة التي تنفذها لمراقبة سلامة الغذاء في الأسواق المحلية، حيث يتم بشكل دوري سحب عينات من مختلف المنتجات الغذائية وإخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وطالبت المؤسسة مراكز البيع بالتجزئة بإلزام موردي منتجات الجميد، بمختلف أنواعها وأشكالها، بتقديم نتائج فحوصات مخبرية تثبت خلو هذه المنتجات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم.

وأوضحت أن تلك النتائج يجب أن تكون صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو عن مختبرات معتمدة لديها، بما يضمن موثوقية الفحوصات ودقتها.

الاحتفاظ بالوثائق الرقابية

وشددت المؤسسة على ضرورة الاحتفاظ بنتائج الفحوصات والوثائق ذات الصلة ضمن الملفات الخاصة بكل منتج، مع إبرازها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، بهدف تعزيز الرقابة على سلسلة التوريد والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

كما أكدت عدم السماح بتداول أو عرض أي منتج جميد لا تتوافر بشأنه الوثائق المطلوبة أو الفحوصات المخبرية التي تثبت مطابقته للتشريعات النافذة.

وأشارت إلى أن مسؤولية ضمان سلامة المنتجات الغذائية لا تقتصر على جهة واحدة، بل تشمل جميع الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد، لضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات وآمنة للمستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.