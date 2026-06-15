ماكرون: قوة دولية قد تنتشر في مضيق هرمز خلال أيام لضمان حرية الملاحة

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستبذل كل ما بوسعها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة فيه، مشيراً إلى أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة دولية بالمضيق.

وأوضح ماكرون أن هذه المهمة قد تُنشر خلال يومين إلى ثلاثة أيام بعد التوصل إلى اتفاق أميركي – إيراني، مؤكداً ضرورة إعادة فتح المضيق من دون فرض رسوم عبور. كما شدد على العمل مع دول الخليج لإيجاد مسارات بديلة لإمدادات الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز، معتبراً أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يجب أن يكون ضمن أي محادثات مستقبلية. وأضاف أن عمان لا تعارض وجود مهمة دولية في المضيق.

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