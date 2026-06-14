الإعلان عن اتفاق سلام بين واشنطن وطهران

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الجانبين.

وقال شريف في منشور عبر منصة “إكس” إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة، مضيفًا أن الطرفين وافقا على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأوضح أن مراسم التوقيع الرسمية من المقرر أن تُقام في سويسرا يوم 19 يونيو، على أن يسبقها عقد سلسلة اجتماعات تمهيدية برعاية الوسطاء لوضع الأسس الفنية للاتفاق.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لإصدار بيان يؤكد موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن الاتفاق سيُوقّع إلكترونيًا، إما من جانبه شخصيًا أو من قبل نائبه جيه دي فانس.

وفي حال تأكيد الاتفاق رسميًا، فإنه قد يشكل تحولًا كبيرًا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران، ويخفف من حدة التوتر العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

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