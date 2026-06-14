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فيديو.. انفجار مسيرة داخل موقع عسكري للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي صباح اليوم الأحد

Published: 7 hours ago
فيديو.. انفجار مسيرة داخل موقع عسكري للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي صباح اليوم الأحد

انفجار مسيرة داخل موقع عسكري للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي صباح اليوم الأحد?، الفيديو:

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Published: 7 hours ago
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