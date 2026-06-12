إسرائيل تطلب من ترامب تشديد الموقف تجاه إيران وتعلن رفع الجهوزية العسكرية

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أن بلاده تتوقع من ترامب الالتزام بمعالجة ملفي الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم طهران لوكلائها في المنطقة، بالتوازي مع أي تفاهم محتمل مع إيران. وأضاف أنه، بالتنسيق مع نتنياهو، أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، في إشارة إلى تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تطورات الملف النووي والمفاوضات الجارية.

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