العالم

إسرائيل تطلب من ترامب تشديد الموقف تجاه إيران وتعلن رفع الجهوزية العسكرية

Published: 13 hour ago
ترامب

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أن بلاده تتوقع من ترامب الالتزام بمعالجة ملفي الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم طهران لوكلائها في المنطقة، بالتوازي مع أي تفاهم محتمل مع إيران. وأضاف أنه، بالتنسيق مع نتنياهو، أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، في إشارة إلى تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تطورات الملف النووي والمفاوضات الجارية.

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Published: 13 hour ago
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