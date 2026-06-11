ترامب يلوّح بإجراء ضد إيران الليلة.. لكن يفضّل الاتفاق على الحرب

أعلن ترامب أنّ الولايات المتحدة “ستضرب إيران بقوة الليلة”، مهدّدًا بالسيطرة على جزيرة خارك ومنشآت الطاقة الإيرانية، ومقارنًا ذلك بما وصفه بالسيطرة على قطاع الطاقة في فنزويلا.

وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب إنّ الإيرانيين يتفاوضون حاليًا مع واشنطن من أجل التوصّل إلى اتفاق، مؤكّدًا أنّه يفضّل التفاهم الدبلوماسي مع طهران على الذهاب إلى حرب شاملة.

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