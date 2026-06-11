تحذير إيراني لدول المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة: نراقب تحركات القوات الأمريكية برا وجوا

صرح مصدر استخباراتي إيراني في مقابلة مع وكالة “فارس” للأنباء بأن طهران “تراقب عن كثب جميع تحركات القوات الأمريكية في المنطقة، برا وجوا”.

وأكد المصدر الاستخباراتي لـ”فارس”: “كما سبق التحذير، فإن أي تحرك عسكري ضد إيران من أي دولة – سواء على أراضيها أو في مجالها الجوي – سيُعتبر هدفا مشروعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ويتقاطع هذا التحذير مع اللهجة الصارمة التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران، حيث أكد أن الجانب الإيراني استهلك وقتا أطول من اللازم في المماطلة بالملف التفاوضي، مما يفرض عليه الآن “دفع الثمن”.

وعند استيضاحه عن ماهية هذه التبعات، لوّح ترامب بخيار القوة المفرطة قائلا: “سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم”.

وبالتوازي مع هذا الوعيد، حرص الرئيس الأمريكي على إرسال إشارات تهدئة مشروطة بقوله: “نريد صفقة ناجحة.. سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق”.

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