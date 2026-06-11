سر لقاء جمع الأميرة ديانا وجون إف كينيدي جونيور في نيويورك

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل اجتماع غير معلن جمع الأميرة ديانا مع جون إف كينيدي جونيور في مدينة نيويورك خلال عام 1995، في لقاء وُصف بأنه حمل طابعًا خاصًا بين الود والتحفظ، وجمع اثنين من أبرز الوجوه العامة في تلك الفترة.

وبحسب ما نقله سكرتير الأميرة الخاص باتريك جيفسون في تصريحات لمجلة People، فقد وصل كينيدي جونيور، وكان يبلغ حينها 35 عامًا، إلى فندق “كارلايل” عبر مدخل جانبي بعيد عن الأنظار، في محاولة للحفاظ على سرية اللقاء وتجنب تغطية وسائل الإعلام.

وأوضح أن الهدف من الزيارة كان عرض فكرة تعاون إعلامي يقضي بظهور الأميرة ديانا على غلاف مجلة “جورج” التي كان كينيدي جونيور يعمل على إطلاقها في ذلك الوقت، باعتبارها مشروعًا إعلاميًا جديدًا.

وأشار جيفسون إلى أنه تم ترتيب لقاء أولي بين الطرفين في ردهة هادئة داخل الفندق، قبل أن يصعد كينيدي لاحقًا إلى جناح الأميرة، حيث دار بينهما حديث ودي أثناء تناول القهوة، اتسم بالبساطة والاحترام المتبادل.

وبحسب الرواية، فقد اعتذرت الأميرة ديانا بلطف عن الموافقة على العرض في ذلك الوقت، مع إبقاء الباب مفتوحًا للنقاش مستقبلاً دون التزام فوري.

ووصف جيفسون اللقاء بأنه أقرب إلى “أجواء أفلام التجسس” من حيث السرية والترتيبات، مؤكدًا أن الحوار بين الطرفين كان هادئًا ومريحًا، مع وجود انطباع أولي بالانسجام المهني.

كما أشار إلى أن ديانا كانت تتمتع بحضور قوي وسرعة بديهة، بينما بدا كينيدي جونيور منفتحًا على فكرة التعاون الإعلامي وباحثًا عن دعم لمشروعه الجديد.

ورغم أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاق رسمي أو تعاون إعلامي، إلا أنه انتهى بشكل ودي، وغادر الطرفان في أجواء إيجابية بعيدًا عن عدسات الإعلام.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل ضمن اهتمام إعلامي متجدد بالعلاقات التاريخية غير المباشرة بين عائلتي ويندسور وكينيدي، اللتين ما زالتا تحظيان بمتابعة واسعة وحضور بارز في الثقافة الشعبية العالمية

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